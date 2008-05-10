Нужно сделать флэш со скрытой ссылкой!

Дело в том что у меня есть сайт и при отправке своим подписчикам сервиса mail.ru письма в формате html письма не доходят, т.е. определенное количество доходит и ссылка на мой сайт банится! Мне сказали что через флэш можно сделать что бы письма доходили нормально до адресата!