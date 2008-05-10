Задача для Assembler-программистa

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Закрыт3 заявки256 просмотров

Задача для асм-программиста.

есть программа-каталог:

http://www.intercars.com.pl/?lang=RU

данная программа использует для своей работы файлы бд dbf и смежные, они чуть чуть закриптованы. надо эту ошибку исправить.

суть задачи.

дизассемблировать программу, найти в ней коды (алгоритмы) криптования дбф, чтобы разкриптовать их.

работы в принципе на пару часов. обфускации кода и прочего, в программе не предусмотрено(((

># i_dbfs.zip - товарная база - товары и актуальные цены [FTP] [HTTP]

что я должен иметь в итоге.

разкриптованные файлы бд программы, чтобы я мог их читать обычным dbf-вьювером.

тот кто выполнит может расчитывать на подобную работу в будущем, с высокой оплатой (работы много).

пишите в асю 486735

Ассемблер
17 лет назад
arxoftsys
Илья 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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