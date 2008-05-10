Дело в том что у меня есть сайт и при отправке своим подписчикам сервиса mail.ru письма в формате html письма не доходят, т.е. определенное количество доходит и ссылка на мой сайт банится! Мне сказали что ...
UML модель на тему "сайт авиакомпании"
Мне нужно сделать UML модель на тему "сайт авиакомпании"
срочно пишите в аську 4728102
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