Нужна он-лайн помощь

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Завершен7 заявок241 просмотр

Нужна он-лайн помощь в следующей ситуацыи: мне прислали прогу , когда я её запустил она заблокировала все диски и грозит удалить все файлы если я не перешлю 25 грн на такой то номер, жду тех кто может помочь мне

17 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

softsp
37 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Нормальный адекватный человек, разобрались быстро, деньги выплачены вовремя спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

softsp
37 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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