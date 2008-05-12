Требуется написать конвертор SyncML WBXML->XML и обратно. Язык программирования Delphi. Необходим класс для конвертации SyncML WBXML в SyncML XML и обратно (SyncML XML -> SyncML WBXML). Подчеркну еще раз - не ...
Перевести функцию из Perl в Delphi
Есть почтовый скрипт на perl, в нем генерится уникальный message-id для письма. Нужно сделать функцию на Delphi которая будет генерить этот же message-id , грубо говоря нужно перевести функцию создания этой переменной из perl в delphi.
В атаче скрипт.
Вот часть кода где подставляется нужная переменная.
my $outlook =
Received: from %FAKENAME% (%FAKEIP%)
by %HOST%; %DATE%
Message-ID:
Reply-To: %REPLY_TONAME%
From: %FROMNAME%
Нужна функция на дельфи. которая будет генерить переменную
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