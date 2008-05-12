Перевести функцию из Perl в Delphi

Есть почтовый скрипт на perl, в нем генерится уникальный message-id для письма. Нужно сделать функцию на Delphi которая будет генерить этот же message-id , грубо говоря нужно перевести функцию создания этой переменной из perl в delphi.

В атаче скрипт.

Вот часть кода где подставляется нужная переменная.

my $outlook =

Received: from %FAKENAME% (%FAKEIP%)

by %HOST%; %DATE%

Message-ID:

Reply-To: %REPLY_TONAME%

From: %FROMNAME%

Нужна функция на дельфи. которая будет генерить переменную