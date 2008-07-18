WBXML конвертор

Требуется написать конвертор SyncML WBXML->XML и обратно.

Язык программирования Delphi.

Необходим класс для конвертации SyncML WBXML в SyncML XML и обратно (SyncML XML -> SyncML WBXML). Подчеркну еще раз - не абстрактный конвертер WBXML->XML а именно SyncML. (Версия WBXML 1.2 и старше).

Оплата WM/Yandex/EasyPay.

Предоплаты сразу, к сожалению, не будет, потому как есть опыт соответствующий. Но будет предоплата после начала работ (когда будет хоть что-но хоть как-то работать). После этого 100% проплата и ожидания финального результата.

Исходный код передается. Код должен быть хорошо коментирован и легко читаем. "Лапша" не принимается.

Срок исполнения - неделя максимум.

P.S. Документация а также OpenSource библиотеки есть в паблики и посмотреть их проблем не составляет.