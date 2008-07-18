Нужно сделать 2 вот таких небольших проекта: 1)Собрать схему подключения PIC16F877 + любая память типа 5V 32K x 8 CM0S SRAM (http://www.chipinfo.ru/vstock/components/256.html) + подключить это к внешним устройствам (выглядит в виде таблицы ...
WBXML конвертор
Требуется написать конвертор SyncML WBXML->XML и обратно.
Язык программирования Delphi.
Необходим класс для конвертации SyncML WBXML в SyncML XML и обратно (SyncML XML -> SyncML WBXML). Подчеркну еще раз - не абстрактный конвертер WBXML->XML а именно SyncML. (Версия WBXML 1.2 и старше).
Оплата WM/Yandex/EasyPay.
Предоплаты сразу, к сожалению, не будет, потому как есть опыт соответствующий. Но будет предоплата после начала работ (когда будет хоть что-но хоть как-то работать). После этого 100% проплата и ожидания финального результата.
Исходный код передается. Код должен быть хорошо коментирован и легко читаем. "Лапша" не принимается.
Срок исполнения - неделя максимум.
P.S. Документация а также OpenSource библиотеки есть в паблики и посмотреть их проблем не составляет.
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