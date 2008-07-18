WBXML конвертор

$100
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Завершен2 заявки479 просмотров

Требуется написать конвертор SyncML WBXML->XML и обратно.

Язык программирования Delphi.

Необходим класс для конвертации SyncML WBXML в SyncML XML и обратно (SyncML XML -> SyncML WBXML). Подчеркну еще раз - не абстрактный конвертер WBXML->XML а именно SyncML. (Версия WBXML 1.2 и старше).

Оплата WM/Yandex/EasyPay.

Предоплаты сразу, к сожалению, не будет, потому как есть опыт соответствующий. Но будет предоплата после начала работ (когда будет хоть что-но хоть как-то работать). После этого 100% проплата и ожидания финального результата.

Исходный код передается. Код должен быть хорошо коментирован и легко читаем. "Лапша" не принимается.

Срок исполнения - неделя максимум.

P.S. Документация а также OpenSource библиотеки есть в паблики и посмотреть их проблем не составляет.

Delphi
17 лет назад
wcl
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

ossadchy
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
28 отзывов(-4)
17 лет назад
$100
2 дня
Очень понравилось работа. Не смотря на возникшие задержки (задача действительно не простая) проект выполнил с высочайшим качеством. Причем все заработало с первого раза.
Замечательный заказчик, в процессе разработки возникли трудности, но к этому отнесся с пониманием. Просто супер! Человек сам программист, что делает работу с ним еще более приятной. Побольше таких работодателей!
Moiseev_Andrew_Y
Ан Ма 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$100
7 дней
Сроки сорваны, проект не выполнен. Человек пропал по "срочным" делам и игнорит в ICQ. На e-mail не отвечает. Предоплата была сделана в размере 80% в течение 2 минут после договоренности. Сорвал не только самим установленные сроки (5 дней) но и мои (7 дней). Ни проекта ни его хоть-какой части не предоставил. Предоплату не вернул. Сам пропал.

Заявки фрилансеров

ossadchy
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
28 отзывов(-4)
17 лет назад
Moiseev_Andrew_Y
Ан Ма 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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