Проект в MPLAB + схема устройства.

Нужно сделать 2 вот таких небольших проекта:

1)Собрать схему подключения PIC16F877 + любая память типа 5V 32K x 8 CM0S SRAM (http://www.chipinfo.ru/vstock/components/256.html) + подключить это к внешним устройствам (выглядит в виде таблицы с данными ,если не ошибаюсь). Организовать запись в память , а потом псевдослучайным образом запись из памяти.(В среде MPLAB на ассемблере)

2)Собрать схему подключения PIC16F877 + драйвер управления ШД(A3980 (Allegro)) + любой Шаговый Двигатель. Написать программу управления ШД (В среде MPLAB на ассемблере)

оплата по 32 USD. за каждую - предел. Сроки поджимают.делать оба не обязательно ,можно какой либо 1,но все-таки желательно.

Жду предложений)