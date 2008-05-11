Проект в MPLAB + схема устройства.

$64
  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка151 просмотр

Нужно сделать 2 вот таких небольших проекта:

1)Собрать схему подключения PIC16F877 + любая память типа 5V 32K x 8 CM0S SRAM (http://www.chipinfo.ru/vstock/components/256.html) + подключить это к внешним устройствам (выглядит в виде таблицы с данными ,если не ошибаюсь). Организовать запись в память , а потом псевдослучайным образом запись из памяти.(В среде MPLAB на ассемблере)

2)Собрать схему подключения PIC16F877 + драйвер управления ШД(A3980 (Allegro)) + любой Шаговый Двигатель. Написать программу управления ШД (В среде MPLAB на ассемблере)

оплата по 32 USD. за каждую - предел. Сроки поджимают.делать оба не обязательно ,можно какой либо 1,но все-таки желательно.

Жду предложений)

HTMLАссемблер
17 лет назад
welcome88
Qwe Qwe 
53 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Farafonov
Aleksandr 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$64

Заявки фрилансеров

Farafonov
Aleksandr 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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