Оптимизация работы сайта

Недавно мы обновили наш интернет-магазин - muzsweet.com переделав его под Joostina.

После интеграции двух системных мамботов: artio sef (для реализации читабельных URL`ок) и joom fish (для локализации сайта на украинский и русский языки), производительность сайта заметно ухудшилась.

Нужно оптимизировать его по скорости, чтоб время загрузки страницы не превышало 2-х секунд