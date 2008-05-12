Требуется написать конвертор SyncML WBXML->XML и обратно. Язык программирования Delphi. Необходим класс для конвертации SyncML WBXML в SyncML XML и обратно (SyncML XML -> SyncML WBXML). Подчеркну еще раз - не ...
Оптимизация работы сайта
Недавно мы обновили наш интернет-магазин - muzsweet.com переделав его под Joostina.
После интеграции двух системных мамботов: artio sef (для реализации читабельных URL`ок) и joom fish (для локализации сайта на украинский и русский языки), производительность сайта заметно ухудшилась.
Нужно оптимизировать его по скорости, чтоб время загрузки страницы не превышало 2-х секунд
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