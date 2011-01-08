Требуется написать конвертор SyncML WBXML->XML и обратно. Язык программирования Delphi. Необходим класс для конвертации SyncML WBXML в SyncML XML и обратно (SyncML XML -> SyncML WBXML). Подчеркну еще раз - не ...
1C 8.1 УТ Украины 2.3 периодическая чистка истории
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*** 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), Управление торговлей для Украины, редакция 2.3. (2.3.1.7)
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Есть распределенная база - центр и точки реализации. На точки реализации идет фильтр в плане обмена, так что ходит не вся информация а только соответствующая точке.
Нужно в плане обмена периодически передавать признак очистки истории на точке реализации. Данные, которые подчищаются на точке реализации не должны затрагиваться в основной базе.
Т.е. нужен такой механизм, чтобы на точках реализации, без участия человека, по команде из центра (после инвентаризации) очищать раз в неделю все документы поступления/реализации/денег, оставлять только справочники и документы ценообразования, скидок, ...
Возможно ли сделать такой режим без особых изменений конфигурации? Скажем на уровне алгоритмов плана обмена "ПриОтправкеГлавному". С завтрашнего дня могу предоставить доступ к тестовой базе по терминалу.
PS.
Есть еще многое небольших точечных доработок и хотелось бы поработать с прицелом на долгосрочное сотрудничество. Например
* автоматизация ежедневного перепроведения документов с отсылкой ошибок авторам документов
* фиксация ответственного для последующего изменения в момент создания документа
* дополнительные отчеты по отправке товара через стороннего перевозчика
* модификация отчетов по прибыли
Киев не критично - нужно чтобы исполнитель был доступен по интернет и по телефону.
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