1C 8.1 УТ Украины 2.3 периодическая чистка истории

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Закрыт1 заявка134 просмотра

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*** 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), Управление торговлей для Украины, редакция 2.3. (2.3.1.7)

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Есть распределенная база - центр и точки реализации. На точки реализации идет фильтр в плане обмена, так что ходит не вся информация а только соответствующая точке.

Нужно в плане обмена периодически передавать признак очистки истории на точке реализации. Данные, которые подчищаются на точке реализации не должны затрагиваться в основной базе.

Т.е. нужен такой механизм, чтобы на точках реализации, без участия человека, по команде из центра (после инвентаризации) очищать раз в неделю все документы поступления/реализации/денег, оставлять только справочники и документы ценообразования, скидок, ...

Возможно ли сделать такой режим без особых изменений конфигурации? Скажем на уровне алгоритмов плана обмена "ПриОтправкеГлавному". С завтрашнего дня могу предоставить доступ к тестовой базе по терминалу.

PS.

Есть еще многое небольших точечных доработок и хотелось бы поработать с прицелом на долгосрочное сотрудничество. Например

* автоматизация ежедневного перепроведения документов с отсылкой ошибок авторам документов

* фиксация ответственного для последующего изменения в момент создания документа

* дополнительные отчеты по отправке товара через стороннего перевозчика

* модификация отчетов по прибыли

Киев не критично - нужно чтобы исполнитель был доступен по интернет и по телефону.

17 лет назад
nvoynov
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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