# 1 — $

Добрый день. Подскожите красивое доменное имя, который был бы связан со словами: Проекты,обучение,онлайн школа,команда, командная работа,достижения. Надо связать эти слова и одним доменным именем сказать

Вместе с именем укажите и ВМ кошелек, либо можно оплатить в сервисе!

Лучшему 1$!