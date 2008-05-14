Для расчетов требуется суперкомп

На данный момент у меня есть прога на Си. Матрасчеты(почти просто тупой поиск максимума функции). На атлоне 5600 один запуск работает порядка 1-2 недель. Таких запусков(с разными вводными) может быть до двух десятков. Прогу необходимо переделать на кучапроцессорный комп(если это того потребует). Ну и предоставить этот суперкомп(позапускать мою прогу).