Проект по экспорту данных в 1С

Ищется 1С программист для реализации проекта по экспорту данных в 1С. Проект разовый, но многоэтапный. В будущем возможны перспективы сотрудничества. Основной фронт работ 1С 8.1 Страховая Деятельность

Вместе с веб-программистом потребуется осуществить взаимосвязь существующей информационной системы и 1С по разделам заведения договоров страхования и разделу выплат. Возможно, в какой то момент данные будут сгружаться из информационной системы в промежуточный формат (XML). Работа 1С программиста написать обработку, которая будет помещать данные из XML в 1С. Также нужно будет следить за справочниками и в случае их изменения своевременно обновлять данные в справочниках информационной системы.

Работа удалённая. Нужно иметь возможность в предварительно оговоренное время встречаться в офисе.