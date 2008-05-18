Установить код SAPE на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки167 просмотров

Нужно установить код SAPE на DLE движок за отзыв.

Обращайтесь в ICQ 185541

DLE
17 лет назад
lingele
Артур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разбить текстовый файл на несколько меньших

    Требуется разбить текстовый файл на несколько меньших. Текстовый файл - это база с ссылками 1 ссылка - 1 строка. Размер базы 1.3 Gb. Нужно разбить эту базу на несколько текстовых файлов меньших размеров, например ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Для расчетов требуется суперкомп

    На данный момент у меня есть прога на Си. Матрасчеты(почти просто тупой поиск максимума функции). На атлоне 5600 один запуск работает порядка 1-2 недель. Таких запусков(с разными вводными) может быть до двух десятков. Прогу необходимо ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доменное имя

    $1

    Добрый день. Подскожите красивое доменное имя, который был бы связан со словами: Проекты,обучение,онлайн школа,команда, командная работа,достижения. Надо связать эти слова и одним доменным именем сказать Вместе с именем укажите и ВМ кошелек, либо можно ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать пару форм в Excel

    $10

    Доброе утро уважаемые господа фрилансеры! Требуется сделать пару форм в Excel привязать их кнопки к данным на Листах. Есть пример в приатачанном архиве, и само задание.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оптимизация работы сайта

    $50

    Недавно мы обновили наш интернет-магазин - muzsweet.com переделав его под Joostina. После интеграции двух системных мамботов: artio sef (для реализации читабельных URL`ок) и joom fish (для локализации сайта на украинский и ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевести функцию из Perl в Delphi

    $50

    Есть почтовый скрипт на perl, в нем генерится уникальный message-id для письма. Нужно сделать функцию на Delphi которая будет генерить этот же message-id , грубо говоря нужно перевести функцию создания этой переменной из perl в ...

    Delphi
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад