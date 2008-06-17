Написать 4 программы на Python. Высшая математика.

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Завершен5 заявок346 просмотров

Реализовать 2 задачи "Алгебра матриц" и 2 задачи "Решение систем линейных алгебраических уравнений", на языке высокого уровня Python 2.5 результаты вывести в файл.

Подробнее в приложениях.

Python
17 лет назад
sirop
Иван 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ShishkinS
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
3 дня
Сергей блестяще справился с непростой и запутанной работой. Молодец, рекомендую.

Заявки фрилансеров

ShishkinS
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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