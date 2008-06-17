Требуется написать конвертор SyncML WBXML->XML и обратно. Язык программирования Delphi. Необходим класс для конвертации SyncML WBXML в SyncML XML и обратно (SyncML XML -> SyncML WBXML). Подчеркну еще раз - не ...
Написать 4 программы на Python. Высшая математика.
Реализовать 2 задачи "Алгебра матриц" и 2 задачи "Решение систем линейных алгебраических уравнений", на языке высокого уровня Python 2.5 результаты вывести в файл.
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