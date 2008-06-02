Поправить вывод страниц на движке dle

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Есть сайт на движке dle, при создании новости, имеем такую вот ссылку:

http://www.tvoymarket.ru/2008/06/02/v_pogone_za_papi_2001.html

Хотим это поправить, чтобы ссылка была такого плана:

http://www.tvoymarket.ru/v_pogone_za_papi_2001.html

Для чего? Страница содержит фильм онлайн - под названеим: В погоне за Папи (2001), когда фильм на сервире убивают, он заливается сново и в админке, новость остается такая же, но обновляется на сайте, то есть, ссылка на этот же фильм будет имень уже такую строчку:

http://www.tvoymarket.ru/2008/06/03/v_pogone_za_papi_2001.html (где 03 - это дата)

Важное дополнение: Новости которые будут вылаживаться после Вашей работы, должны иметь уже новый вид, новости которые перевыставляются на сайте, должны иметь новый вид, все новости, которые не трогаются, должны иметь старый вид.

Хочу услышать цену и сроки, если критично, движек 6.0

DLEHTML
17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

The_Alen
Ivanov 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

The_Alen
Ivanov 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

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