Приделать робот к сайту содержащему расписание чтобы иметь его локаьлно в БД. пример rasp. yandex. ru или agent. ru
Поправить вывод страниц на движке dle
Есть сайт на движке dle, при создании новости, имеем такую вот ссылку:
http://www.tvoymarket.ru/2008/06/02/v_pogone_za_papi_2001.html
Хотим это поправить, чтобы ссылка была такого плана:
http://www.tvoymarket.ru/v_pogone_za_papi_2001.html
Для чего? Страница содержит фильм онлайн - под названеим: В погоне за Папи (2001), когда фильм на сервире убивают, он заливается сново и в админке, новость остается такая же, но обновляется на сайте, то есть, ссылка на этот же фильм будет имень уже такую строчку:
http://www.tvoymarket.ru/2008/06/03/v_pogone_za_papi_2001.html (где 03 - это дата)
Важное дополнение: Новости которые будут вылаживаться после Вашей работы, должны иметь уже новый вид, новости которые перевыставляются на сайте, должны иметь новый вид, все новости, которые не трогаются, должны иметь старый вид.
Хочу услышать цену и сроки, если критично, движек 6.0
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