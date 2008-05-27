Перевести кусок кода с BC++ 6.0 на Delphi 2007

$50
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Закрыт7 заявок235 просмотров

Перевести кусок кода с BC++ 6.0 на Delphi 2007

Delphi
17 лет назад
doncode
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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