Приделать робот к сайту содержащему расписание чтобы иметь его локаьлно в БД. пример rasp. yandex. ru или agent. ru
Перевести кусок кода с BC++ 6.0 на Delphi 2007
Перевести кусок кода с BC++ 6.0 на Delphi 2007
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