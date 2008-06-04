Приделать робот к сайту содержащему расписание чтобы иметь его локаьлно в БД. пример rasp. yandex. ru или agent. ru
Работа с CRT
Есть такие файлы - CRT. Открываются просто в виндовсе и можно просмотреть его состав: версия, срок действия и т.д. Файлы открываются с помощью "Расширения оболочки шифрования". Вопрос: как получить эту же информацию о сертификате из программы на Delphi? Помогите советом за отзыв или делом - за ВМЗ.
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З.Ы. Отдельное спасибо Екимов Виктор (NorthernDemon) за оригинальность. (я плакалъ :))
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