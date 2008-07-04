Разработка парсера

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Завершен7 заявок320 просмотров

Требуется разработка парсера объявлений с сайта http://www.irr.ru/

Отдам предпочтение программисту уже работавшему с этим сайтом (обязательно указывайте это, когда будете оставлять предложение).

Необходимо парсить все объявления со всех разделов по отдельности с каждого города (т.е. в 1 mysql БД скачиваем объявления с одного города, в другую mysql БД - с другого города, и т.д.)

Обязательно указывайте стоимость выполнения данной работы.

Сроки до 3 дней.

MySQL
17 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$150
3 дня
Довольно сложное задание было выполнено качественно и в оптимальные сроки. Остался доволен сотрудничеством с данным человеком. Всем рекомендую.
Отличный заказчик, четко поставлена задача и выдано все необходимое для работы. Своевременная оплата. Спасибо за терпение, при возникновении "подводных камней". Наилучшие рекомендации другим исполнителям!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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