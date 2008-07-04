Требуется разработка парсера объявлений с сайта http://www.irr.ru/

Отдам предпочтение программисту уже работавшему с этим сайтом (обязательно указывайте это, когда будете оставлять предложение).

Необходимо парсить все объявления со всех разделов по отдельности с каждого города (т.е. в 1 mysql БД скачиваем объявления с одного города, в другую mysql БД - с другого города, и т.д.)

Обязательно указывайте стоимость выполнения данной работы.

Сроки до 3 дней.