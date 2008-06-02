Приделать робот к сайту содержащему расписание чтобы иметь его локаьлно в БД. пример rasp. yandex. ru или agent. ru
EJB компонент для сервера GlasFish
Необходим EJB компонент для сервера GlasFish, удовлетворяющий требованиям:
1. Основная функция сервера состоит в передаче необходимой информации (средствами RMI) клиентам (написанным на Java) по верх SSL. Например, для облегчения понимания, что именно нужно, опишу простую схему, как все это будет работать:
- Сервер слушает, принимает от клиентов сертификаты для подключения.
- Клиент предоставляет сертификат серверу.
- Сервер получает информацию о сертификате клиента.
- Клиент, к примеру, вызывает метод exchange у объекта foo (EJB компонент сервера). И еще ряд действий с серверными объектами, получает что-то (для демонстрации, что это работает - пусть будет массив строк) и отключается.
2. Сервер настроен на СУБД PostgreSQL. Пусть массив строк, который передается методом exchange, будет браться из БД - таблицы tabel_test.
3. Сервер настроен на многопоточность, каждый клиент сидит в своем изолированном окружени, т.е. в пределах сессии клиент работает с одними и теми же объектами в памяти.
Примечание:
- Планируется использовать Stateless Session EJB 3.0 (бин без сохранения состояния)
- Необходимо реализовать и настроить работу с сертификатами.
- Проект подразумевает разработку простого клиента для тестирования.
- Желательно использовать IDE среду NetBeans 6.0
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