EJB компонент для сервера GlasFish

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Необходим EJB компонент для сервера GlasFish, удовлетворяющий требованиям:

1. Основная функция сервера состоит в передаче необходимой информации (средствами RMI) клиентам (написанным на Java) по верх SSL. Например, для облегчения понимания, что именно нужно, опишу простую схему, как все это будет работать:

- Сервер слушает, принимает от клиентов сертификаты для подключения.

- Клиент предоставляет сертификат серверу.

- Сервер получает информацию о сертификате клиента.

- Клиент, к примеру, вызывает метод exchange у объекта foo (EJB компонент сервера). И еще ряд действий с серверными объектами, получает что-то (для демонстрации, что это работает - пусть будет массив строк) и отключается.

2. Сервер настроен на СУБД PostgreSQL. Пусть массив строк, который передается методом exchange, будет браться из БД - таблицы tabel_test.

3. Сервер настроен на многопоточность, каждый клиент сидит в своем изолированном окружени, т.е. в пределах сессии клиент работает с одними и теми же объектами в памяти.

Примечание:

- Планируется использовать Stateless Session EJB 3.0 (бин без сохранения состояния)

- Необходимо реализовать и настроить работу с сертификатами.

- Проект подразумевает разработку простого клиента для тестирования.

- Желательно использовать IDE среду NetBeans 6.0

JavaPostgreSQL
17 лет назад
sirop
Иван 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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