Тест

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Закрыт7 заявок378 просмотров

В "тест.doc"вопросы с выделенными правильными ответами. База данных должна быть в Access. Тестирование: сначала пользователь регистрируется(ФИО), после нажатия кнопки "Далее" переходит к самому тестированию, после того как он ответит на все вопросы и нажмет на кнопку "Ответить" выводится результат с процентами правильных и не правильных ответов и еще надо, чтоб администратор заходил под своим паролем для правки теста. В "diplom_bogdanov.doc" есть примерное тестирование.

В "Рекомендации по выбору оптимального курса обучения"(это отдельная страница моего сайта) есть схема которую мне тоже надо создать, но примерно так как там описано, т.е. пользователь выбирает из списка должность, затем, если он выбрал "главный врач/зам.главного врача" ему следует выбрать специальность и т.д. по стрелкам и в результате получает ответ - оптимальный курс обучения.

icq 389-791-199

17 лет назад
Rina_Vi
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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