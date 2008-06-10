Необходим EJB компонент для сервера GlasFish, удовлетворяющий требованиям: 1. Основная функция сервера состоит в передаче необходимой информации (средствами RMI) клиентам (написанным на Java) по верх SSL. Например, для облегчения понимания, что именно ...
Исправить .NET'овскую сборку
Необходимо сделать так, чтобы процесс файла не завершался через 30 минут после старта.
Файл - .NET'овский. Исправление у опытного программера не составит труда. Смотреть в сторону метода TrialExpired.
Файл для исправления: DANSrv.exe.
Тестировать буду так: запускаю сервер и смотрю в списке процессов. Если сервер висит там дольше 2-х часов - делаю оплату.
Естественно, совершенно необходимо, чтобы программа вела себя так-же как и раньше (это - OPC сервер).
Выбранный исполнитель
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