Необходимо сделать так, чтобы процесс файла не завершался через 30 минут после старта.

Файл - .NET'овский. Исправление у опытного программера не составит труда. Смотреть в сторону метода TrialExpired.

Файл для исправления: DANSrv.exe.

Тестировать буду так: запускаю сервер и смотрю в списке процессов. Если сервер висит там дольше 2-х часов - делаю оплату.

Естественно, совершенно необходимо, чтобы программа вела себя так-же как и раньше (это - OPC сервер).