Исправить .NET'овскую сборку

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Завершен2 заявки192 просмотра

Необходимо сделать так, чтобы процесс файла не завершался через 30 минут после старта.

Файл - .NET'овский. Исправление у опытного программера не составит труда. Смотреть в сторону метода TrialExpired.

Файл для исправления: DANSrv.exe.

Тестировать буду так: запускаю сервер и смотрю в списке процессов. Если сервер висит там дольше 2-х часов - делаю оплату.

Естественно, совершенно необходимо, чтобы программа вела себя так-же как и раньше (это - OPC сервер).

17 лет назад
TimurKA
Тимур 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kapralov_sb
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Всё было на высшем уровне. Профессионал. Рекомендую. В сл. раз по вопросам .NET обращусь к нему. Респект.

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kapralov_sb
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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