Необходим EJB компонент для сервера GlasFish, удовлетворяющий требованиям: 1. Основная функция сервера состоит в передаче необходимой информации (средствами RMI) клиентам (написанным на Java) по верх SSL. Например, для облегчения понимания, что именно ...
Работа с Google Adwords Editor
Не нашел подходящей категории, поэтому запостил здесь.
что есть:
желание покупать адвордс
много-много-много ключей
бд, откуда обявления можно создать полу-автоматом (ручками тоже придется поработать)
Google Adwords Editor :)
что нужно:
составить много-много-много объявлений для адвордс на основании имеющихся ключевых слов, бд и "тз"
агрузить их в Google Adwords Editor
о бюджете буду говорить конкретно с тем, кто знает в каком направлении двигаться..
стучать сюда: 476-стотри-296
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