Сделать форму под DRUPAL

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Завершен2 заявки187 просмотров

Вот такую: http://www.ps4x4.spb.ru/register/reg_form.php?race=ps13

Результаты эта форма должна выводить в виде готовой заявочной формы, которую можно будет скачать и распечатать.

Также, эти формы должны оставаться на сайте в отдельном фолдере в формате RTF.

Образец незаполненной формы в формате RTF прилагается.

Вот для этого сайта: www.broun-rally.ru

ТЗ:

1. Форма должна заполняться людьми онлайн, а потом, после ее заполнения и сабмита она должна быть сохранена в определенном фолдере и заполнившему должна генериться ссылка на ее скачивание в заполненном виде.

2. Должен автоматически генериться список предварительно заявленных на гонку экипажей. (ссылку на то, как это выглядит давал в проекте).

3. У меня должны быть возможность вносить коррективы в этот список (перемещать экипажи из предварительно заявленных в оплатившие по мере оплаты заявок, менять данные, если их уточняют).

4. В верхней части должен генериться список с цветовой индикацией: красная строка – менее 5 заявившихся в категории, желтая строка – более 5 заявившихся в категории, зеленая строка – более 5 ОПЛАТИВШИХ в категории.

5. Категории (всего 4): Стандарт 4x4, Спорт 4х4, Стандарт 2x4, Спорт 2х4.

6. Так же хотелось бы иметь возможность формировать список всех заявившихся в виде таблицы *.XLS (ну или текстовый с разделителями...)

Drupal
17 лет назад
GriZly
Руслан 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

dven
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$200
3 дня
Очень доволен работой Дениса. Несмотря на внесение мной поправок и дополнений (казавшихся мне такими естественными... если конечно быть телепатом =)) ) в ТЗ, Денис стойко перенес все мои издевательства и даже не ругался, четко и быстро внося правки в работу =) Приятно иметь дело с профи, который, к тому же, может простыми словами и без тени снобизма пояснить юзеру что к чему =) Рекомендую!
Все хорошо

Заявки фрилансеров

dven
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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