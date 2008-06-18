Необходим EJB компонент для сервера GlasFish, удовлетворяющий требованиям: 1. Основная функция сервера состоит в передаче необходимой информации (средствами RMI) клиентам (написанным на Java) по верх SSL. Например, для облегчения понимания, что именно ...
Сделать форму под DRUPAL
Вот такую: http://www.ps4x4.spb.ru/register/reg_form.php?race=ps13
Результаты эта форма должна выводить в виде готовой заявочной формы, которую можно будет скачать и распечатать.
Также, эти формы должны оставаться на сайте в отдельном фолдере в формате RTF.
Образец незаполненной формы в формате RTF прилагается.
Вот для этого сайта: www.broun-rally.ru
ТЗ:
1. Форма должна заполняться людьми онлайн, а потом, после ее заполнения и сабмита она должна быть сохранена в определенном фолдере и заполнившему должна генериться ссылка на ее скачивание в заполненном виде.
2. Должен автоматически генериться список предварительно заявленных на гонку экипажей. (ссылку на то, как это выглядит давал в проекте).
3. У меня должны быть возможность вносить коррективы в этот список (перемещать экипажи из предварительно заявленных в оплатившие по мере оплаты заявок, менять данные, если их уточняют).
4. В верхней части должен генериться список с цветовой индикацией: красная строка – менее 5 заявившихся в категории, желтая строка – более 5 заявившихся в категории, зеленая строка – более 5 ОПЛАТИВШИХ в категории.
5. Категории (всего 4): Стандарт 4x4, Спорт 4х4, Стандарт 2x4, Спорт 2х4.
6. Так же хотелось бы иметь возможность формировать список всех заявившихся в виде таблицы *.XLS (ну или текстовый с разделителями...)
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Господа, требуются консультации начинающему программисту в форме вопрос-ответ (подсказка, помощь). С подробным объяснением, примерами.Прочее10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек знающий средство mpi. Подробности в ICQ 412700122Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать так, чтобы процесс файла не завершался через 30 минут после старта. Файл - .NET'овский. Исправление у опытного программера не составит труда. Смотреть в сторону метода TrialExpired. Файл для исправления: DANSrv.exe. ...Завершен17 лет назад
- $10
Нужно для диплома. Есть листинг dll`ки, нужно скомпилировать в Delphi. Чтобы полный набор файлов был, т.е. готовая библиотека и все промежуточные проектные файлы.Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
Если кто сможет помогитеЗакрыт17 лет назад
- $100
В "тест.doc"вопросы с выделенными правильными ответами. База данных должна быть в Access. Тестирование: сначала пользователь регистрируется(ФИО), после нажатия кнопки "Далее" переходит к самому тестированию, после того как он ответит на все вопросы и нажмет на ...Прочее7 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть такие файлы - CRT. Открываются просто в виндовсе и можно просмотреть его состав: версия, срок действия и т.д. Файлы открываются с помощью "Расширения оболочки шифрования". Вопрос: как получить эту же информацию о сертификате из ...Завершен17 лет назад
Требуется разработка парсера объявлений с сайта http://www.irr.ru/ Отдам предпочтение программисту уже работавшему с этим сайтом (обязательно указывайте это, когда будете оставлять предложение). Необходимо парсить все объявления со всех разделов по отдельности с каждого ...Завершен17 лет назад
- $10
Микроэлектроника.Нужно развести электрическую схему и построить топологию ее. Плачу до 10 у.е. за две схемы. Сделал бы сам, но нет времениПрочее3 заявкиЗакрыт17 лет назад