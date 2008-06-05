Доработка Приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт5 заявок286 просмотров

Иммется библиотечный помощник, который полностью устраивает. Но есть проблемы,то что он не поддерживает Юникод UTF-8. И нужно заменить названия менюшек ( С Русского на Азербайджанский )

17 лет назад
saidh
Саид 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • EJB компонент для сервера GlasFish

    Необходим EJB компонент для сервера GlasFish, удовлетворяющий требованиям: 1. Основная функция сервера состоит в передаче необходимой информации (средствами RMI) клиентам (написанным на Java) по верх SSL. Например, для облегчения понимания, что именно ...

    JavaPostgreSQL
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Очистить сайт от вирусов (случай не простой!)

    Требуетя ОПЫТНЫЙ человек, который избавит сайт от вирусов. Краткое описание ситуации: Сайт рефрешится на другие страницы, причём делает это не предсказуемо и не постоянно, рефрешит на яндекс, гугль, на айпи ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Работа с Google Adwords Editor

    Не нашел подходящей категории, поэтому запостил здесь. что есть: желание покупать адвордс много-много-много ключей бд, откуда обявления можно создать полу-автоматом (ручками тоже придется поработать) Google Adwords Editor ...

    Google Ads
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать форму под DRUPAL

    $100

    Вот такую: http://www.ps4x4.spb.ru/register/reg_form.php?race=ps13 Результаты эта форма должна выводить в виде готовой заявочной формы, которую можно будет скачать и распечатать. Также, эти формы должны оставаться ...

    Drupal
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Mpi

    Требуется человек знающий средство mpi. Подробности в ICQ 412700122

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исправить .NET'овскую сборку

    Необходимо сделать так, чтобы процесс файла не завершался через 30 минут после старта. Файл - .NET'овский. Исправление у опытного программера не составит труда. Смотреть в сторону метода TrialExpired. Файл для исправления: DANSrv.exe. ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Тест

    $100

    В "тест.doc"вопросы с выделенными правильными ответами. База данных должна быть в Access. Тестирование: сначала пользователь регистрируется(ФИО), после нажатия кнопки "Далее" переходит к самому тестированию, после того как он ответит на все вопросы и нажмет на ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад