kug153

Михаил kug153

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
rusman_118
Руслан 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Доработать дизайн и планировку квартиры
Прежде всего Михаил хороший в общении человек. От этого много всегда зависит. Также четко составил ТЗ и своевременно оплатил мне денежку. Побольше бы таких заказчиков)
Доработал дизайн моей квартиры, учтя все мои пожелания, давая необходимые собственные советы. Очень плодотворно поработали, мне нравится все, что он сделал. Обращайте к нему и я уверен, Вы не пожалеете.
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