У сайта своя админка Вебасист, нужно пернести сайт на ВордПрессТЗ на натяжку верстки сайта на WordPress по ссылке https://www.evernote.com/l/AewSrd8msUhJboFJ61NJyx4LMfJXUarOUhc
- $200Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад
Для долгосрочного и постоянного сотрудничества требуется программист с отличным знаниями WordPress. Что требуется: 1. Адекватность самого человека; 2. Присутствие в он-лайне и своевременный ответ сообщения; 3. Высокое знание WordPress, написания с нуля виджетов, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется знаток системы ASP.NET CMS для создания сайтов на ней ро шаблонам дизайна.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходимо расписать на 1 день культурную программу по Санкт-Петербургу, для меня и родителей. Что нужно: 1. Расписать день по часам. 2.Посещаемые мероприятия, объекты культурного наследия , музеи, чтобы было все интересно и нескучно. Можете ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Собираю команду веб-разработчиков для совместного проекта по следующим специальностям: - Дизайнер (дизайн сайтов, логотипы, фирменный стиль, баннеры статические и динамические (флеш и гиф), интерфейсы удобные и понятные); - Верстальщик; - Веб-программист; - Знаток CMS; - Контент-менеджер; - SEO-специалист; - PR-менеджер; - ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется в команду веб-разработчиков веб-дизайнер со светлой головой, креативными идеями и адекватной ценовой политикой, который сможет долгосрочно сотрудничать и всегда будет на связи!!! Отвечающий следующим требованиям: 1. Быть всегда на связи и не пропадать без ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим знающий и понимающий человек движка umi.cms? а по возможности и других основных движков, для работы в команде по веб-разработкам на постоянное сотрудничество , не боящийся трудностей и готовый решать нестандартные задачи.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется грамотный контент-менеджер можно несколько пишущих в одном стиле, в команду по веб-раработкам для долгого сотрудничества и зачисления в штат, для наполнение всех необходимых страниц изображениями, видео и текстами. Нужен внимательный и аккуратный ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны амбициозные и целеустремленные начинающие web-разработчики и web-дизайнеры, которые уже достаточно много знают и умеют, но нет практики разработки, зато есть желание работать. Хочу создать сплоченную ПОСТОЯННУЮ команду-костяк,КОТОРАЯ НЕ РАЗБЕЖИТСЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО УДАЧНОГО ИЛИ НЕУДАЧНОГО ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть чертежи планировок в автокаде , а также 3d виды в 3d max, надо будет немного переделать и помочь с идеями доработки. Готов выслушать Ваши предложения.)))Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Уважаемые ФРИЛАНСЕРЫ, есть несколько смет по ремонту квартиры, необходимо их проанализировать и выделить общие данные и привести цены, чтобы можно было увидеть , где дешевле, все это желательно сделать в табличном виде, также желательно разбить ...Бухгалтерские услуги1 исполнительЗавершен11 лет назад
Где написано земля , надо ее изобразить, дальше небо цветом неба,потом синий цвет, а затем темно-синий, все это с плавным переходом от одного цвета к другому, нанести границы, как указано и размеры высоты со стрелками ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад