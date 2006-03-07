kugel1

Гость kugel1

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Иллюстрация

    $100

    Нужно нарисовать женщину высотой 700 пиксилей. Красиво, профессионально, вобщем на уровне. Желательно портфолио. Подробности в приват.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайт

    $600

    Нужно созать интернет представительство для нашей компании. Строительная компания, которая занимается подрядами для частных лиц и предприятий. Большой спектр услуг. Сайт должен быть деловой, без излишеств, но в тоже время с изюминкой. Только для профессионалов и людей ...

    Сайты «под ключ»63 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Редизайн

    Нужно сделать редизайн нашего сайта. У нас уже есть готовый дизайн, его нужно довести до ума, где-то подправить, где-то подмазать ~80$. Верстка - сверстать полученый дизайн ~ 80$ Разместить на хостинге ~20$ Только для профессионалов и людей ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад