kumarich

Гость kumarich

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Связка JSP/XML/Flash

    Существует движок на JSP. Необходимо добавить несколько языков - русский, английский, другой. Тексты должны храниться в XML, в зависимости от выбранного языка (выбор языка во Flash-меню) должны отображаться соответствующие текста.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • SyncML

    Ищется команда, которая может реализовать проект по типу gsmsync.ru. Проект основан на открытом SyncML (в инете лежит на него полностью вся спецификация в открытом виде).

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Бот анализатор-контента

    Необходимо написать бота. Поддержка https обязательна. Бот должен самостоятельно логиниться в защищенную область, передавать инфо на сервер и выдергивать необходимые данные из страницы и записывать в базу данных.

    Базы данных16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • E-shop

    $250

    Необходимо создать электронный магазин. Стартовая страница с описанием компании. Витрина товаров с ценами. Описание производства. Контакты. Необходимо создать дизайн.

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад