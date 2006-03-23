Существует движок на JSP. Необходимо добавить несколько языков - русский, английский, другой. Тексты должны храниться в XML, в зависимости от выбранного языка (выбор языка во Flash-меню) должны отображаться соответствующие текста.
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
Ищется команда, которая может реализовать проект по типу gsmsync.ru. Проект основан на открытом SyncML (в инете лежит на него полностью вся спецификация в открытом виде).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Необходимо написать бота. Поддержка https обязательна. Бот должен самостоятельно логиниться в защищенную область, передавать инфо на сервер и выдергивать необходимые данные из страницы и записывать в базу данных.Базы данных16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Необходимо создать электронный магазин. Стартовая страница с описанием компании. Витрина товаров с ценами. Описание производства. Контакты. Необходимо создать дизайн.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт18 лет назад