Необходимо перенести новости с сайта (http://vestnik-ikso163.ru/?cat=7 и http://vestnik-ikso163.ru/?cat=1 ) на другой сайт(доступ предоставлю). Вбивать нужно в ручную, предоставлю доступ в админ панель, ну или если сможете спарсить, против не буду =) Оплата по факту.