kunai

Иван kunai

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать сайт wordpress

    Доработать существующий сайт. Выгрузка сайта через плагин Дубликатор, проводить тест буду на Openservere или же на Вашем тестовом сервере. Необходимо четко придерживаться ТЗ, в особенности требований к серверу. Пишите ваши сроки, за ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенести новости с одного сайта на другой.

    Необходимо перенести новости с сайта (http://vestnik-ikso163.ru/?cat=7  и http://vestnik-ikso163.ru/?cat=1 ) на другой сайт(доступ предоставлю). Вбивать нужно в ручную, предоставлю доступ в админ панель, ну или если сможете спарсить, против не буду =) Оплата по факту.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Развернуть проект tomcat7+Liferay

    $45

    Имеется VDS сервер, готовый к развертыванию проекта (Доступ осуществляется по FTP/SSH).   Имеется готовый архив проекта и БД к нему.   Необходимо развернуть проект и привести его в работоспособное состояние. Данные скину выбранному исполнителю. Структура ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад