Доработать существующий сайт. Выгрузка сайта через плагин Дубликатор, проводить тест буду на Openservere или же на Вашем тестовом сервере. Необходимо четко придерживаться ТЗ, в особенности требований к серверу. Пишите ваши сроки, за ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо перенести новости с сайта (http://vestnik-ikso163.ru/?cat=7 и http://vestnik-ikso163.ru/?cat=1 ) на другой сайт(доступ предоставлю). Вбивать нужно в ручную, предоставлю доступ в админ панель, ну или если сможете спарсить, против не буду =) Оплата по факту.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $45
Имеется VDS сервер, готовый к развертыванию проекта (Доступ осуществляется по FTP/SSH). Имеется готовый архив проекта и БД к нему. Необходимо развернуть проект и привести его в работоспособное состояние. Данные скину выбранному исполнителю. Структура ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад