Требуется создать 10 моделей интерьера (кровать с покрывалом, подушки, шторы, ламбрекен и т.д.) для последующего моделирования текстиля.Текстуры, свет и т.д. должны быть настроены. Далее в этих 10 моделях нужно будет отрендерить порядка 40 тканей ...
- Интерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $285
Описание проекта: требуется программирование и создание простой системы администрирования сайта (внимание! дизайн сайта уже создан - оплачивается программно-административная составляющая).Сайт flash+html. Обязательные требования: опыт работ по созданию/программированию/администрированию flash-сайтов - ссылки на работы или ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Требуется создать анимированный баннер (flash!) размером 468*60 пикселей. Баннер должен представлять по тематике мини-мультик с юмором (именно мультик, а не банальное замещение одной картинки на другую). Время трансляции ролика – 7-10 сек. ...Баннеры23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка дизайна барной стойки (столешница, стулья, бар, декор) в стиле Америки 50-х. Длина бара – 3-4- метра. Основной материал – искусственный камень. Заключается договор от компании. Вначале согласуется эскиз (предоставление 2-3 ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт16 лет назад