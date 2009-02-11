kunjut

Мария kunjut

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3D модель с текстилем

    Требуется создать 10 моделей интерьера (кровать с покрывалом, подушки, шторы, ламбрекен и т.д.) для последующего моделирования текстиля.Текстуры, свет и т.д. должны быть настроены. Далее в этих 10 моделях нужно будет отрендерить порядка 40 тканей ...

    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программирование сайта

    $285

    Описание проекта: требуется программирование и создание простой системы администрирования сайта (внимание! дизайн сайта уже создан - оплачивается программно-административная составляющая).Сайт flash+html. Обязательные требования: опыт работ по созданию/программированию/администрированию flash-сайтов - ссылки на работы или ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание flash-баннера

    $100

    Требуется создать анимированный баннер (flash!) размером 468*60 пикселей. Баннер должен представлять по тематике мини-мультик с юмором (именно мультик, а не банальное замещение одной картинки на другую). Время трансляции ролика – 7-10 сек. ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна барной стойки

    Требуется разработка дизайна барной стойки (столешница, стулья, бар, декор) в стиле Америки 50-х. Длина бара – 3-4- метра. Основной материал – искусственный камень. Заключается договор от компании. Вначале согласуется эскиз (предоставление 2-3 ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$500
10 баллов
16 лет назад
Программирование сайта
HTML
Очень грамотный заказчик. Предоплата без проблем, ТЗ очень подробное. Понимание форс мажорных обстоятельств тоже без проблем. Всем рекомендую!
Работы, предоставленные по запросу - грамотные и качественные. Выбрали для проекта из нескольких кандидатов. Начали работать, отправили предоплату. К сожалению,впоследствии Семен не смог приступить к проекту в силу форс-мажорных обстоятельств. Предоплату вернул в полном объеме.Надеемся, что сработаемся с ним в следующий раз по другому проекту.
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