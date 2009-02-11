Работы, предоставленные по запросу - грамотные и качественные. Выбрали для проекта из нескольких кандидатов. Начали работать, отправили предоплату. К сожалению,впоследствии Семен не смог приступить к проекту в силу форс-мажорных обстоятельств. Предоплату вернул в полном объеме.Надеемся, что сработаемся с ним в следующий раз по другому проекту.