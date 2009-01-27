Разработка дизайна барной стойки

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт14 заявок329 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка дизайна барной стойки (столешница, стулья, бар, декор) в стиле Америки 50-х. Длина бара – 3-4- метра. Основной материал – искусственный камень.

Заключается договор от компании.

Вначале согласуется эскиз (предоставление 2-3 эскизных вариантов на выбор (часть интерьера - можно один из элементов, варианты цветовых палитр, в которых будет выполнен интерьер, образы, которые будут использоваться при создании интерьера)), если эскиз подходит - 20% предоплата, далее работа и 80% при получении исходников.

От вас требуется стоимость и согласие начать проект.

Подробное ТЗ и дальнейшие вопросы - на почту или сообщением.

15 лет назад
kunjut
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
gontsa
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$200
7 дней
  • Похожие заказы

  • Дизайн комнаты

    Нужно разработать 3-4 разных вариантов комнаты. Комната одна примерно 40 кв.м. Комната полностью готова под ремонт, есть перечень нужной мебели. Все остальное, какая будет расцветка комнаты, как все будет сделано, какая мебель(в плане цвета и ...

    Интерьеры и Экстерьеры38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обмерить и отрисовать в АрхиКаде квартиру в Москве

    Только для фрилансеров из Москвы! Необходимо обмерить на месте и перевести в АрхиКат (или другой пакет архитектурного проектирования) квартиру в Москве. Квартира в новостройке, после чернового ремонта. Необходимы чертежи и 3Д-макет. Доставим исполнителя на объект своим транспортом по ...

    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Эскизы пространства

    Требуется разработка футуристического(!) 3D пространства (очень важно чтобы вы умели рисовать ручками, min в карандаше!!!) для обучающего курса. Некое пространство, в котором находится здание. Здание, и пространство, все белое ( возможно небольшое присутствие пастельного цвета ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проектирование коттеджей, дизайн интерьера

    Строительная компания проводит конкурс по направлениям: Проектирование коттеджей, дизайн интерьера. Опыт работы не меньше 5 лет. Портфолио не меньше чем по 30 проектов. Работа на дому в г. Киев. Оплата по договоренности. Работы сбрасывать на E-mail: [email protected] ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание видео-3D-презентации здания комплекса

    Создание видео-3D-презентации здания торгового комплекса Нужно сделать 3Д анимацию здания. 3Д модели имеются. - Качество DVD - Длительность до 2х минут - Высокая реалистичность - Живые объекты (люди, автомобили) - 2 языка просмотра (ру, англ) План сценариев: 1. Заставка, логотип и названия 2. Анимация объекта на карте Киева с привязкой ...

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн интерьера

    Уважаемые фрилансеры, скажу сразу - этот проект для тех кому не хватает отзывов и денег. Огромную сумму за это я дать не смогу, т.к. это не коммерческий проект. В приложение план квартиры. Нужно будет визуализировать внутрь и сделать ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад