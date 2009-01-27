Требуется разработка дизайна барной стойки (столешница, стулья, бар, декор) в стиле Америки 50-х. Длина бара – 3-4- метра. Основной материал – искусственный камень.

Заключается договор от компании.

Вначале согласуется эскиз (предоставление 2-3 эскизных вариантов на выбор (часть интерьера - можно один из элементов, варианты цветовых палитр, в которых будет выполнен интерьер, образы, которые будут использоваться при создании интерьера)), если эскиз подходит - 20% предоплата, далее работа и 80% при получении исходников.

От вас требуется стоимость и согласие начать проект.

Подробное ТЗ и дальнейшие вопросы - на почту или сообщением.