Обмерить и отрисовать в АрхиКаде квартиру в Москве

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт4 заявки268 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Только для фрилансеров из Москвы!

Необходимо обмерить на месте и перевести в АрхиКат (или другой пакет архитектурного проектирования) квартиру в Москве. Квартира в новостройке, после чернового ремонта.

Необходимы чертежи и 3Д-макет.

Доставим исполнителя на объект своим транспортом по Москве.

15 лет назад
discovery
Дмитрий 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Эскизы пространства

    Требуется разработка футуристического(!) 3D пространства (очень важно чтобы вы умели рисовать ручками, min в карандаше!!!) для обучающего курса. Некое пространство, в котором находится здание. Здание, и пространство, все белое ( возможно небольшое присутствие пастельного цвета ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проектирование коттеджей, дизайн интерьера

    Строительная компания проводит конкурс по направлениям: Проектирование коттеджей, дизайн интерьера. Опыт работы не меньше 5 лет. Портфолио не меньше чем по 30 проектов. Работа на дому в г. Киев. Оплата по договоренности. Работы сбрасывать на E-mail: [email protected] ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание видео-3D-презентации здания комплекса

    Создание видео-3D-презентации здания торгового комплекса Нужно сделать 3Д анимацию здания. 3Д модели имеются. - Качество DVD - Длительность до 2х минут - Высокая реалистичность - Живые объекты (люди, автомобили) - 2 языка просмотра (ру, англ) План сценариев: 1. Заставка, логотип и названия 2. Анимация объекта на карте Киева с привязкой ...

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн интерьера

    Уважаемые фрилансеры, скажу сразу - этот проект для тех кому не хватает отзывов и денег. Огромную сумму за это я дать не смогу, т.к. это не коммерческий проект. В приложение план квартиры. Нужно будет визуализировать внутрь и сделать ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прорисовка плана кв. в 3D

    $35

    Привет. Необходимо создать прорисовку плана кв. в 3D c картинками для печати. ТЗ *Виды: 3 фото в формате tif.(обязательно вид со входа на кухню) *Визуализация - самая простейшая, стеночки светлые, пол (видно что это дерево/ламинат - примеры приложены). Мебель стандартная: ...

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн квартиры

    $100

    Разработать дизайн квартиры + 3D модель (для профессионального дизайнера - это не составит труда). Перепланировка типового плана, разделение на зоны (зонирование)...и ваши мысли по благоустройству. # 3 различных варианта + преью по 2-3 фотки основного вида к ...

    Интерьеры и Экстерьеры47 заявок
    Закрыт
    15 лет назад