Эскизы пространства

Требуется разработка футуристического(!) 3D пространства (очень важно чтобы вы умели рисовать ручками, min в карандаше!!!) для обучающего курса.

Некое пространство, в котором находится здание.

Здание, и пространство, все белое ( возможно небольшое присутствие пастельного цвета в небе)

в комнатах минимализм за счет светильников, никакой мебели, просто пространство и свет, подчиненное одной форме, преобладание одной текстуры ( например бумаге), а стилистика может быть оригами.

В каждой комнате белый интерьер, с центральным трансформирующимся окном-экраном.(СМ. ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ФАЙЛ)

Таких комнат 3-4

Экзаменационная комната

Парадный зал награждения

От вас нужны образцы работ в подобной стилистике.

Хорошо если есть футуристические пространства или интерьеры (хорошо бы не фентези!)

Отрисовка в карандаше эскизов Ч/Б, после воплощение в 3D(не обязательно), выставление света и текстур

3D max

Maya

C4D

Жду ваши предложения, по цене и срокам, информация нужна до понедельника )

предложения высылайте на почту

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