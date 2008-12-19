Дизайн комнаты

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт38 заявок556 просмотров
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Нужно разработать 3-4 разных вариантов комнаты. Комната одна примерно 40 кв.м. Комната полностью готова под ремонт, есть перечень нужной мебели. Все остальное, какая будет расцветка комнаты, как все будет сделано, какая мебель(в плане цвета и конструкции) и как расположена от вас.

Нужно сделать интеръер.

Интересует цена и срок. Детально уже после выбора разработчика.Также обзязательно портфолио.

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15 лет назад
dnvs
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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