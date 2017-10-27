Всегда строго соблюдаю дедлайн, работаю очень быстро.

[email protected] — предпочитаемый способ связи

http://www.behance.net/anastasiasd878

Опыт работы 5 лет.

-Разработка дизайна рекламных макетов в соответствии с бренд-буком.

-Разработка дизайна макетов для наружной рекламы.

-Разработка дизайна и верстка полиграфической продукции.

-Дизайн макетов промо-материалов и сувенирной продукции.

-Разработка имиджевых материалов.

-Иллюстрация.

Ключевые навыки:

Adobe Illustrator Adobe Photoshop CorelDRAW

Я работаю очень быстро и всегда соблюдаю сроки.

Все время развиваюсь и изучаю новое.

Отлично знаю типографику.

Работала с компаниями Disney, Marvel и Lucasfilm

Полиграфическое портфолио по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/0B4WF6qdo1CYuZDY3SWxxaVQtX2s/view?usp=sharing

Веб-потрфолио на behance: www.behance.net/anastasiasd878