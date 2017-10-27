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http://www.behance.net/anastasiasd878
Опыт работы 5 лет.
-Разработка дизайна рекламных макетов в соответствии с бренд-буком.
-Разработка дизайна макетов для наружной рекламы.
-Разработка дизайна и верстка полиграфической продукции.
-Дизайн макетов промо-материалов и сувенирной продукции.
-Разработка имиджевых материалов.
-Иллюстрация.
Ключевые навыки:
Adobe Illustrator Adobe Photoshop CorelDRAW
Я работаю очень быстро и всегда соблюдаю сроки.
Все время развиваюсь и изучаю новое.
Отлично знаю типографику.
Работала с компаниями Disney, Marvel и Lucasfilm
Полиграфическое портфолио по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/0B4WF6qdo1CYuZDY3SWxxaVQtX2s/view?usp=sharing
Веб-потрфолио на behance: www.behance.net/anastasiasd878
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