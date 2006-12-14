Нужно сделать 5 презентаций. Все равно в чем, главное чтобы можно было прокрутить на любом компьютере. Презентации заключаются в слайд-шоу (где-то статика, где минимально анимации - МИНИМАЛЬНО) Презентации нужны для, выступающих на конференции, докладчиков. ..... Нужно сделать срочно до 4 ...