Нужен класс, наподобие WhatsProt Или его можно, но только нужно настроить или объяснить, почему он не отсылает (кидает исключение на открытии сокета)
Наиболее крупный проект - liwest.ru
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $200
http://avto.nskport.ru http://realty.nskport.ru http://job.nskport.ru http://love.nskport.ru за два любых из четырех - 5000 рублей. Интересуют только конкретные предложения. Оплата только за результат. Порядочность - гарантирую.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть пара сайтов, ТИЦ которых 70-100. Нужно поднять до 300. Сколько это будет стоить? Оплата только за результат. Никакой предоплаты не будет. Сайты: http://love.nskport.ru http://job.nskport.ruПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть пара сайтов, ТИЦ которых 70-100. Нужно поднять до 300. Сколько это будет стоить? Оплата только за результат. Никакой предоплаты не будет. Сайты: http://love.nskport.ru http://job.nskport.ruПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно сделать 5 презентаций. Все равно в чем, главное чтобы можно было прокрутить на любом компьютере. Презентации заключаются в слайд-шоу (где-то статика, где минимально анимации - МИНИМАЛЬНО) Презентации нужны для, выступающих на конференции, докладчиков. ..... Нужно сделать срочно до 4 ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад