kutsanov

Владимир Куцанов kutsanov

 
50 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Наиболее крупный проект - liwest.ru

  • Поднятие ТИЦ двух сайтов до 400

    $200

    http://avto.nskport.ru http://realty.nskport.ru http://job.nskport.ru http://love.nskport.ru за два любых из четырех - 5000 рублей. Интересуют только конкретные предложения. Оплата только за результат. Порядочность - гарантирую.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднятие ТИЦ

    Есть пара сайтов, ТИЦ которых 70-100. Нужно поднять до 300. Сколько это будет стоить? Оплата только за результат. Никакой предоплаты не будет. Сайты: http://love.nskport.ru http://job.nskport.ru

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поднятие ТИЦ

    $50

    Есть пара сайтов, ТИЦ которых 70-100. Нужно поднять до 300. Сколько это будет стоить? Оплата только за результат. Никакой предоплаты не будет. Сайты: http://love.nskport.ru http://job.nskport.ru

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать 5 презентаций (Flash или Power Point)

    $1000

    Нужно сделать 5 презентаций. Все равно в чем, главное чтобы можно было прокрутить на любом компьютере. Презентации заключаются в слайд-шоу (где-то статика, где минимально анимации - МИНИМАЛЬНО) Презентации нужны для, выступающих на конференции, докладчиков. ..... Нужно сделать срочно до 4 ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад