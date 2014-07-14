kutsyy

Михаил Куцый kutsyy

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Решение для подмены загружаемых файлов с Wi-fi точки - 2

    $300

    Разработать решение (или написать программу) для осуществления подмены загружаемых файлов с позиции взломанной Wi-Fi точки. Схожий PenTest функционал уже реализован в хакерском программном обеспечении «Interceptor», однако данное решение не является достаточно стабильным и гибким. Решение может быть ...

    HTMLLinux
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Решение для подмены загружаемых файлов с Wi-fi точки.

    $300

    Разработать решение (или написать программу) для осуществления подмены загружаемых файлов с позиции взломанной Wi-Fi точки. Схожий PenTest функционал уже реализован в хакерском программном обеспечении «Interceptor», однако данное решение не является достаточно стабильным и гибким. Решение может быть ...

    HTMLLinux
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип и иконка для программы передачи файлов

    $50

    Суть программы - десктопный клиент, позволяющий проводить согласованный обмен файлами между двумя разными пользователями по защищенному каналу. Необходимо придумать название программе, разработать ее логотип (будет размещена в окне программы, а также на ее сайте) и иконку.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Программа для безопасного обмена файлами

    $500

    Система должна представлять собой клиент серверную архитектуру: клиенты обмениваются друг с другом файлами через сервер посредник. Урезанный аналог «Teamviewer». 1. Каждому клиенту должен присваиваться идентификатор, с помощью которого к нему можно подключиться. 2. Подключение клиента к клиенту требует аутентификацию ...

    Java
    Системное программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Игорь 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип и иконка для программы передачи файлов
С Михаилом приятно работать. Порадовала чёткая постановка задачи по доработкам и честность. Спасибо.
Очень хороший специалист. Даже если он чего то знает, то очень быстро этому обучается. Умеет создавать теплые хорошие проекты "с душой". Душевный человек) Рекомендую.
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