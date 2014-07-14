Разработать решение (или написать программу) для осуществления подмены загружаемых файлов с позиции взломанной Wi-Fi точки. Схожий PenTest функционал уже реализован в хакерском программном обеспечении «Interceptor», однако данное решение не является достаточно стабильным и гибким. Решение может быть ...
- $300Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Разработать решение (или написать программу) для осуществления подмены загружаемых файлов с позиции взломанной Wi-Fi точки. Схожий PenTest функционал уже реализован в хакерском программном обеспечении «Interceptor», однако данное решение не является достаточно стабильным и гибким. Решение может быть ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Суть программы - десктопный клиент, позволяющий проводить согласованный обмен файлами между двумя разными пользователями по защищенному каналу. Необходимо придумать название программе, разработать ее логотип (будет размещена в окне программы, а также на ее сайте) и иконку.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Система должна представлять собой клиент серверную архитектуру: клиенты обмениваются друг с другом файлами через сервер посредник. Урезанный аналог «Teamviewer». 1. Каждому клиенту должен присваиваться идентификатор, с помощью которого к нему можно подключиться. 2. Подключение клиента к клиенту требует аутентификацию ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад