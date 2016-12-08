kuzminae

Евгения kuzminae

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dolphin5
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Написание плагина
Хороший заказчик. Рекомендую.
Всё хорошо. Качественная работа в срок. Проблем не было, хорошая коммуникация и отзыв на просьбы. Рекомендую!
Ответный отзыв