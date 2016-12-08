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Сделать систему управления 4мя вентиляторами PolarBEAR ECW 504 T, 400В, 2 фазы, регулирование скорости которых осуществляется изменением подаваемого напряжения. В зависимости от показаний датчика температуры включать,выключать и менять скорость вращения вентиляторов. Все ...Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1230
Требования: хорошие знания Microsoft SQL сервера и языкаTSQL Оклад 70т в мес. Резюме на почту [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $1
Требования: хорошие знания Microsoft SQL сервера и языкаTSQL Оклад 70т в мес. Резюме на почту [email protected]Базы данных9 заявокЗакрыт8 лет назад
Программист JScriptjQuery, MVVM, удаленный, постоянная загрузка 80т. руб/мес. Разработка и развитие мобильной версии основного сайта. zzap.ruВеб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Для поисковой системы zzap.ru требуется переделать плагин для 1с для совместимости с « 1С:Управление торговлей 11.2».Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад