Феськов Кузьма Владимирович

Дата рождения: 19/01/1977

Проживаю: г. Москва

E-Mail: [email protected]

ICQ: 163238944

Skype: kuzma.feskov

Семейное положение: холост

Стаж работы

17/06/2011 - текущий момент ООО "Гарант сервис". Технический директор. Управление разработкой интернет-магазина sotmarket.ru

01/02/2008 - 18/05/2009 ООО "Медиа Дэйли" - Технический директор, разработка социальной сети компании с нуля. Разработка архитектуры, идеологии и структуры проекта. Руководство командой разработчиков. Проект http://mg.ru

13/06/2007 - 31/10/2007 ООО "Веб Лайф" - Технический директор, занимаюсь текущими проектами, участвую в создании новых мультимедийных и информационных проектов. Руководство проектами http://privet.ru (combi.ru), http://blog.ru

01/11/2005 - 08/06/2007 ООО "Медиа Мир" Группа компаний РБК - Заместитель технического директора, занимаюсь текущими проектами, участвую в создании новых мультимедийных и информационных проектов. Разработчик ряда технологий, которые легли в основу производственного процесса в фирме. Занимаюсь также аудитом кода и оптимизацией проектов. Проекты отличаются высокой нагрузкой и сложностью организации. Также участвовал в качестве эксперта в оценке проектов: их кода и стоимости. Под моим руководством разработана система внутреннего документо оборота: планирование работы проектов, отчетность, трудозатраты по проектам, баг-трекер. Это позволяет оптимизировать процесс разработки, организовать учет рабочего времени и подстчет трудозатрат компании. Занимаюсь подбором программистов, оценкой их квалификации и последующим обучением.

16/07/2004 - 31/10/2005 Филиал компании с ограниченной ответственностью «Визуал Трейдинг Системс» (Visual Trading Systems. LLC) - Инженер-программист. Занимаюсь сопровождением текущих проектов, созданием новых проектов и редизайном старых. Занимаюсь проблемой организации сложных многоязычных приложений. Проблемами взаимодействия между Java продуктами и PHP, интеграцией между различными приложениями фирмы. Принимаю участие как разработчик в создании систем управления контентом с поддержкой многоязычности. На данный момент проект говорит на 7 языках: английский, русский, китайский (традиционный и новый), арабский (справа на лево), японский, испанский. Система легко расширяется и добавление новых языков не создает никаких проблем.

26/02/2003 - 15/06/2004 ООО "Строительной Компании "Импульс". Менеджер отдела рекламы. Заведую корпоративными сайтами (программист-разработчик) http://www.sk-impuls.ru - программист-разработчик (весь цикл). На момент моего прихода на работу, сайт представлял из себя набор малосвязанных друг с другом HTML страниц. В результате планомерной работы, сайт был полностью автоматизирован, был изменен его дизайн, дважды совершенствовался и наращивался движок сайта. Написан мощный менеджер управления, при помощи которого сотрудник любого отдела может оперативно изменять информацию на сайте (сотрудники различных отделов имеют доступ только к подведомственным им разделам менеджера управления). Провожу регулярные консультации и обучение сотрудников навыкам работы с нашим сайтом и Интернетом, в частности. В мои обязанности входит раскрутка и продвижение сайта, изготовление анимационных баннеров, работа с клиентами фирмы в online режиме, отслеживание сайтов схожей тематики и сайтов конкурентов, проведение всестороннего анализа этих сайтов и модернизация нашего сайта в соответствии с полученными данными. В результаты кардинального изменения сайта, он занимает одну из лидирующих позиций в привлечении клиентов в нашу компанию (по статистике отдела недвижимости). Значительно выросла посещаемость сайта. Сайт служит постоянным источником новой информации для клиентов и является связующим звеном между компанией и ее дольщиками. Как сотрудник Отдела рекламы я также участвую в организации и проведении различных рекламных акций, работе на выставках, изготовлении рекламных модулей для периодических изданий.

21/07/2002 - 15/02/2003 ООО "Интеракт-Медиа". Редактор контента, управляющий интернет-магазинами (www.e-reference.ru, www.living.ru, www.newbook.ru, www.rbook.ru) - фирма Interact-media. Занимался обслуживанием и управлением сети интернет-магазинов. В мои обязанности входило руководство группой программистов по совершенствованию сайтов, отслеживание новинок товаров по профилю магазинов, работа с поставщиками и клиентами, слежение за прохождением заказов и руководство отделом доставки. Занимался своевременным обновлением ассортимента, дизайна и информативным наполнением магазинов. За время моей работы оборот сайтов значительно вырос (статистика специальной управляющей программы), увеличился ассортиментный минимум и улучшилось прохождение заказов. Занимался раскруткой сайтов. Как ведущий контент-менеджер проекта (по заказу Государства от лица Политехнического университета) "Русский для иностранцев" занимался организацией работ по созданию сайта. В мои обязанности входило: работа с программистами, составление технического задания, тестирование работы сайта. Работа с преподавателями (координация их работы, следил за соответствием структуры уроков технологии). Занимался организацией записи звука для проекта, подбором графики, управлением ввода информации в базы данных сайта.

18/02/2002 - 31/05/2002 ЗАО "Скиллз". Менеджер по рекламе. В обязанности входило: поиск клиентов, составление клиентской базы, выезд на встречи, заключение договоров по рекламе, сопровождение договоров, работа с дизайнером, утверждение модулей.

10/11/2001 - 10/01/2002 ЗАО "Работа для Вас". Корректор - Журнал "Ваш досуг".

Другая деятельность

Пишу разные статьи по программированию на PHP для журналов, перевожу интересные западные материалы по проблемам PHP. Являюсь автором нескольких популярных библиотек с открытым кодом.

Дополнительное образование

2006 - участие в конференции PHPConf 2006

2007 - участие в конференции PHPConf 2007

2008 - участие в конференции PHPConf 2008

2009 - участие в конференции PHPConf 2009

2010 - участие в конференции DevConf 2010

2007 - Курсы PostgreSQL в рамках образовательного центра PHPCenter

Технологии:

Базы данных: MySql, PostgreSql, Oracle

Различные расширения PHP, например, DOM XML, GETTEXT и др.

Библиотеки: шаблонизатор Smarty, класс для работы с базами данных ADDOB и др.

Системы контроля версий: CVS, SVN.

Разное: JavaScript, Flash анимация

Знаю графические пакеты: Photoshop, Corel Draw

На высоком уровне умею верстать HTML и подготавливать графику для публикации в WEB.

Могу настроить сервер Apache и все сопутствующие программы.

Пользователь Linux (частично настройка и сопровождение).

Мои работы, как программиста

(отдельные проекты могут не работать в связи с тем, что они принадлежат организациям и их поддержка не входит в мои обязанности):

http://avtobazar.ru - сайт по продаже автомобилей. Полный цикл разработки и сопровождения.

http://pkteatr.ru – Официальный сайт Государственного драматического театра «Приют комедианта» (текущий вариант сайта сделан другой компанией. Мой вариант работал в течение 4-х лет) - полный цикл разработки, на сайте применены практически все, указанные выше технологии, сайт снабжен удобным интерфейсом администрирования и управления, поддерживает 2 языка (в ближайших планах увеличение их количества).

http://www.vtsystems.com – PHP+MYSQL член команды разработчиков. Менеджер управления, поддержка многоязычности (число разных языков не ограничено).

http://www.cmsfx.com – PHP+MYSQL член команды разработчиков. Менеджер управления, поддержка многоязычности (число разных языков не ограничено).

http://www.sk-impuls.ru - PHP+MySql+Perl - есть автоматизированный менеджер управления информацией. Полный цикл разработки (кроме дизайна).

http://www.russofile.ru - PHP+PostgreSQL+JavaScript. Русофил - Русская филология - Образовательный ресурс - полностью авторский проект - от концепции и дизайна до программирования. Для проекта написана автоматизированная система построения сайта, менеджер ввода информации.

http://relax.ru - (сейчас на данном домене фирма разместила совсем другой сайт) - PHP+MySQL+JavaScript, колностью программная концепция, движек, управление проектом в качестве ведущего программиста. Предложил и внедрил в жизнь уникальный поисковый механизм «Лучшее рядом™». Механизм позволяет гибко и эффективно искать объекты на карте с точностью до нескольких метров. Алгоритм поиска радиальный, а не линейный, как в большинстве аналогичных проектов.

http://www.osokinbox.ru - полная разработка (концепция, дизайн, кодинг) – HTML

http://videomanspb.ru – электронный магазин по продаже видео-продукции.

Участие в проектах

http://www.xoxo.ru - проект "Русский для иностранцев" - контент-менеджер, информационное обеспечение, звукорежиссер, подбор графики, тестинг, обучение работе с проектом. По заказу государства для Политехнического университета.

http://www.e-reference.ru - http://www.newbook.ru - http://www.living.ru - контент-менеджер, информационное обеспечение, поставщики, изучение товарных групп, работа с клиентами, тематические рассылки.

Дополнительно

Опыт создания электронных магазинов.

Опыт создания и разработки сайтов с нуля, раскрутки сайтов, продвижение интернет-проектов.

Опыт руководства коллективами, коммуникабельность, грамотность, организованность, умение работать в команде, умение организовать и координировать работу сразу нескольких подразделений и организаций. Опыт организации и проведения тренингов, обучения. Навыки работы с цифровой, оргтехникой, навыки сканирования и обработки изображений. Профессионально владею компьютером.

Английский язык: чтение документации (средний уровень).

Характеристика

К работе отношусь ответственно; квалифицированно, четко и быстро выполняю порученные действия; хорошо схожусь с людьми, нормально чувствую себя в любом коллективе; готов к постоянному обучению и совершенствованию своих профессиональных навыков.

Перспективные планы

Хотел бы проявить себя как профессионала в полной мере. Стремлюсь повысить свои профессиональные навыки, обучиться новым технологиям, изучить новые сферы деятельности.

Образование

1996 - 2001 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Филология (русский язык и литература);

1992 - 1996 Педагогический колледж Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Учитель начальных классов, организатор внеклассной и внешкольной деятельности, социопсихолог.