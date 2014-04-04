kzrnoy

Роман kzrnoy

 
38 летРоссия/Иваново
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн\Полиграфический дизайн\Логотипы\ Дизайн сайтов

Умный, продающий, запоминающийся дизайн.

Разработка сайтов.

Дизайн сайта.

Юзабилити.

Разработка логотипа.

Фирменный стиль.

Качественно - профессионально.

В срок, ответственно - не опаздываю и не пропадаю.

Дизайн сайтаЛоготип для сайта
Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга