lanamak

Ульяна lanamak

 
53 годаУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Рекламные кампании в Яндекс.Директ. Качественная настройка и ведение.

Создание и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords.

Привлечение только целевой аудитории (путем анализа подобранных ключевых фраз и тщательной проработки минус-слов).

Ваш бюджет будет защищен от слива на нецелевой трафик!

Google Ads
Отзывы заказчиков
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
9 лет назад
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1 отзыв
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