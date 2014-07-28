Рекламные кампании в Яндекс.Директ. Качественная настройка и ведение.
Создание и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords.
Привлечение только целевой аудитории (путем анализа подобранных ключевых фраз и тщательной проработки минус-слов).
Ваш бюджет будет защищен от слива на нецелевой трафик!
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Контекстная реклама
1 отзыв
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