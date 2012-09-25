Требуется специалист (РНР) по стримингу в проект по развлекательному порталу. Планируется сайт объединяющий кино, видео, спорт, музыка, новости, мода, и т.д., с показом\прослушиванием контента (платный и бесплатный) в собственном экране. Специалист должен быть в курсе ...