lancer123

Евгений lancer123

 
49 летАндорра/Аринсал
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист по стримингу

    Требуется специалист (РНР) по стримингу в проект по развлекательному порталу. Планируется сайт объединяющий кино, видео, спорт, музыка, новости, мода, и т.д., с показом\прослушиванием контента (платный и бесплатный) в собственном экране. Специалист должен быть в курсе ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Данные с 8 сайтов

    Нужно выбрать данные с 8 сайтов (парсинг). Название товара, характеристики, одна картинка. Сайты американские. На выходе должен быть Excel файл.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Существующий сайт с Joomla на WordPress

    Нужна оперативная помощь поставить существующий сайт (Joomla 1.5) на новый дизайн используя движек Word Press. Контент сайта остается практически без изменений, но добавляются две функции и используется API. Сайт американский, около 30 страниц, хостинг Амазона, ...

    WordPressJoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смена дизайна WordPress сайта + API

    Нужна довольно таки оперативная помощь поставить новый дизайн на существующий сайт используя движек Word Press. Контент сайта остается практически без изменений но добавляются ряд функций с использованием API feed. Сайт американский, около 30 страниц, хостинг ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Responcive

    HTML верстка по существующему дизайну, 5 простых страниц. Сверстаный сайт должен читаться на iPhone, iPad, laptop, desktop, и т.д. Дайте предварительное добро и я вышлю образцы. Оплата - Payza

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад