Требуется специалист (РНР) по стримингу в проект по развлекательному порталу. Планируется сайт объединяющий кино, видео, спорт, музыка, новости, мода, и т.д., с показом\прослушиванием контента (платный и бесплатный) в собственном экране. Специалист должен быть в курсе ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно выбрать данные с 8 сайтов (парсинг). Название товара, характеристики, одна картинка. Сайты американские. На выходе должен быть Excel файл.Базы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна оперативная помощь поставить существующий сайт (Joomla 1.5) на новый дизайн используя движек Word Press. Контент сайта остается практически без изменений, но добавляются две функции и используется API. Сайт американский, около 30 страниц, хостинг Амазона, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна довольно таки оперативная помощь поставить новый дизайн на существующий сайт используя движек Word Press. Контент сайта остается практически без изменений но добавляются ряд функций с использованием API feed. Сайт американский, около 30 страниц, хостинг ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
HTML верстка по существующему дизайну, 5 простых страниц. Сверстаный сайт должен читаться на iPhone, iPad, laptop, desktop, и т.д. Дайте предварительное добро и я вышлю образцы. Оплата - PayzaHTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад