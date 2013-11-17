Коллеги, добрый вечер стоит задача нужно решить. мониторинг позиций 500.000 (полмиллиона) ключевых слов в поисковой выдаче Я и G. съём позиций каждые 24 часа (если решение будет дешевле antigate или yandex xml или речь пойдёт об "оптовом" ...
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- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен грамотный специалист по joomla и его компоненту K2. требуется: - настроить вывод модулей шаблона по ТЗ - настроить внешний вид шаблонов модулей по ТЗ - перенос данных со старого сайта не изменяя структуры в K2 (<100статей) есть: * шаблон * joomla ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Пример: http://www.eurocarparts.com/car-parts Требования Joomla + JShopping выгрузка tecdoc в mysql есть. особые требования к реализации фильтров, групп и прочего связанного с поиском запчасти, подробное тз - лично Оставляйте свои заявки, стоимость и сроки выполнения.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад