lasja

Алексей Зарубин lasja

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Скрипт мониторинга позиций

    Коллеги, добрый вечер стоит задача нужно решить. мониторинг позиций 500.000 (полмиллиона) ключевых слов в поисковой выдаче Я и G. съём позиций каждые 24 часа (если решение будет дешевле antigate или yandex xml или речь пойдёт об "оптовом" ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Joomla + K2

    Нужен грамотный специалист по joomla и его компоненту K2. требуется: - настроить вывод модулей шаблона по ТЗ - настроить внешний вид шаблонов модулей по ТЗ - перенос данных со старого сайта не изменяя структуры в K2 (&lt;100статей) есть: * шаблон * joomla ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет магазин запчастей

    Пример: http://www.eurocarparts.com/car-parts Требования Joomla + JShopping выгрузка tecdoc в mysql есть. особые требования к реализации фильтров, групп и прочего связанного с поиском запчасти, подробное тз - лично Оставляйте свои заявки, стоимость и сроки выполнения.

    MySQLJoomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад