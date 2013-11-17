Коллеги, добрый вечер стоит задача нужно решить. мониторинг позиций 500.000 (полмиллиона) ключевых слов в поисковой выдаче Я и G. съём позиций каждые 24 часа (если решение будет дешевле antigate или yandex xml или речь пойдёт об "оптовом" ...