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не используя вычеты
Контрольные, Задачи и Тесты2 заявки
Закрыт
5 лет назад
не используя вычеты
Нужно написать приложение для Android как на фото 7 пунктов меню с иконками с возможностью изменения иконок и названий пунктов каждый пункт должен будет вести на страницу в интернете(на этапе разработки произвольные) нужно пояснить как их изменять(название пунктов и ...
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