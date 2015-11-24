lawmakerkem

Необходимо добавить адрес: "ул. Фурманова 1А (рядом с т/б "Медвежонок")" В верхнем правом углу. Оплата производится после выполнения задания в течении 12 часов в рублях, стоимость 150 руб. Оплата через webmoney или Яндексденьги