lawmakerkem

Конкретных пожеланий нет, таким образом разработать необходимо в соответствии с "общепринятым" стилем в подобной деятельности. Обязательно указать наименование "Кабельное телевидение "Горная Шория"" Использовать следующие цвета: Красный, синий, желтый (в меньшей степени) Срок исполнения: до 18.00 часов ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $7Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $6
При выборе цветовой гаммы предпочтительными считать зеленые и темно-зеленые цвета. Стилистику шрифта использовать как в примере № 1, общую концепцию позаимствовать из примера № 3, при возможности отразить фото с передачей наличных (пример № 2), ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Необходимо добавить адрес: "ул. Фурманова 1А (рядом с т/б "Медвежонок")" В верхнем правом углу. Оплата производится после выполнения задания в течении 12 часов в рублях, стоимость 150 руб. Оплата через webmoney или ЯндексденьгиHTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$7
10 баллов
8 лет назад
Хороший заказчик, замечания и пожелания вносил конкретного характера, по сути, без лишнего.
Ответный отзыв
Все в полном порядке, остался больше чем доволен.