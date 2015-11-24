lawmakerkem

Иван Иванов lawmakerkem

 
31 годРоссия/Таштагол
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка логотипа-вывески для кабельного телевидения

    $7

    Конкретных пожеланий нет, таким образом разработать необходимо в соответствии с "общепринятым" стилем в подобной деятельности. Обязательно указать наименование "Кабельное телевидение "Горная Шория"" Использовать следующие цвета: Красный, синий, желтый (в меньшей степени) Срок исполнения: до 18.00 часов ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка дизайна макета рекламного баннера

    $6

    При выборе цветовой гаммы предпочтительными считать зеленые и темно-зеленые цвета. Стилистику шрифта использовать как в примере № 1, общую концепцию позаимствовать из примера № 3, при возможности отразить фото с передачей наличных (пример № 2), ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить адрес на макет

    $2

    Необходимо добавить адрес:    "ул. Фурманова 1А (рядом с т/б "Медвежонок")"   В верхнем правом углу. Оплата производится после выполнения задания в течении 12 часов в рублях, стоимость 150 руб. Оплата через webmoney или Яндексденьги

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
lev92
Лев 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа-вывески для кабельного телевидения
Хороший заказчик, замечания и пожелания вносил конкретного характера, по сути, без лишнего.
Все в полном порядке, остался больше чем доволен.
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