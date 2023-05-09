Веб-дизайн
Работаю в Figma, Photoshop, After Effects.
Занимаюсь разработкой дизайна для: сайтов, маркетплейсов, соцсетей, полиграфической продукции. Разработка айдентики и брендирования. Создание анимаций. Сроки работы зависят от объема работы и обсуждаются индивидуально.
Предпочитаю безопасную сделку.
Портфолио
- Лендинг для Nike (Концепт)нет просмотров
- Интернет-магазин бытовой химии и косметикинет просмотров
- Интернет-магазин фитнес товаров и спорт. питаниянет просмотров
- Карточки для маркетплейсовнет просмотров