Веб-дизайн

Работаю в Figma, Photoshop, After Effects.

Занимаюсь разработкой дизайна для: сайтов, маркетплейсов, соцсетей, полиграфической продукции. Разработка айдентики и брендирования. Создание анимаций. Сроки работы зависят от объема работы и обсуждаются индивидуально.



Предпочитаю безопасную сделку.