lazythug

Петров Андрей lazythug

 
34 годаНепал/Покхара
4 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Веб-дизайн

Работаю в Figma, Photoshop, After Effects.
Занимаюсь разработкой дизайна для: сайтов, маркетплейсов, соцсетей, полиграфической продукции. Разработка айдентики и брендирования. Создание анимаций. Сроки работы зависят от объема работы и обсуждаются индивидуально.

Предпочитаю безопасную сделку.

FigmaPhotoshopAfter Effects