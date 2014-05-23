leadGP

Геннадий leadGP

 
51 годРоссия/Ростов-на-Дону
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка лэндинга

    Требуется web-программист для разработки посадочной страницы по сбору подписчиков на программу по похудению. Примерный эскиз прилагается.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лэндинга

    Требуется дизайнер для разработки дизайна посадочной страницы по сбору подписчиков на программу по похудению. Примерный эскиз прилагается.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сайта-визитки

    Требуется web-программист для разработки сайта агентства, занимающегося поставкой контактных данных потенциальных клиентов для заказчиков. Примерный эскиз прилагается. Окончательный вариант дизайна дорабатывается.

    Сайт-визитка
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад