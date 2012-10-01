ledlamps2

Илья ledlamps2

 
39 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Переделка шаблона ОpenСart 1.5.3.1

    $50

    Есть шаблон (http://livedemo00.template-help.com/opencart_40225/). Вместо стандартных решений, используемых в нем, хочется добавить или упростить некоторые вещи, а именно: 1. Добавить авторизацию через социальные сети. 2. Упростить родную регистрацию. Оставить только: E-mail, пароль, подтверждение пароля. 3. Упростить систему оформления покупки с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад