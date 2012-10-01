$10
На IE не отображается кнопка "Оформить заказ". На других браузерах все норм.
HTML-верстка2 заявки
Закрыт
11 лет назад
На IE не отображается кнопка "Оформить заказ". На других браузерах все норм.
Есть шаблон (http://livedemo00.template-help.com/opencart_40225/). Вместо стандартных решений, используемых в нем, хочется добавить или упростить некоторые вещи, а именно: 1. Добавить авторизацию через социальные сети. 2. Упростить родную регистрацию. Оставить только: E-mail, пароль, подтверждение пароля. 3. Упростить систему оформления покупки с ...