lekkksa42

Александра lekkksa42

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевожу тексты. Работаю с текстами (орфография и пунктуация). Международный менеджмент

Свободно владею английским и немецким  языками. Грамотно переведу тексты. А также напишу тексты на различные темы. Редактирование текстов

Продвинутый пользователь ПК

Высшее экономическое образование. Специальность - международный менеджмент

Большой опыт в банковском деле, а также в туризме 

Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга