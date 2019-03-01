Перевожу тексты. Работаю с текстами (орфография и пунктуация). Международный менеджмент

Свободно владею английским и немецким языками. Грамотно переведу тексты. А также напишу тексты на различные темы. Редактирование текстов

Продвинутый пользователь ПК

Высшее экономическое образование. Специальность - международный менеджмент

Большой опыт в банковском деле, а также в туризме