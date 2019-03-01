Перевожу тексты. Работаю с текстами (орфография и пунктуация). Международный менеджмент
Свободно владею английским и немецким языками. Грамотно переведу тексты. А также напишу тексты на различные темы. Редактирование текстов
Продвинутый пользователь ПК
Высшее экономическое образование. Специальность - международный менеджмент
Большой опыт в банковском деле, а также в туризме
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Контрольные, Задачи и Тесты
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$15/час
от $15от 1 дня
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Переводы
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$10/час
от $10от 1 часа
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Уроки и Репетиторство
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$20/час
от $20от 1 дня
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