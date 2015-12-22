Нужен плагин галереи на WP создающий страничку к каждой картинке. Покажу нужный пример работы плагина (сайт). Так -же нужна инструкция по управлению этим плагином...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужны 27 статей на авто тему. Подробности в переписке. Бюджет 7тыс.рублей.Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
Пример работы скрипта можно увидеть тут ( http://3d-galleru.ru/pictures-archive/) нажимая на "отправить открытку" включается авторизация в майл.ру... и так далее. Самая нужная мне функция это- "Делать записи в гостевых книгах других пользователей" Все детали в переписке с ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $1
Глубокий рерайт статей по заданной тематике (автомобили) 7 штук. срок минимальный, качество от 95% и выше по адвего. Детали в переписке.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
История "Форд Мустанг" 1.Правдивая, актуальная к сегодняшнему дню и интересная целевой аудитории. Нужен интересный и познавательный текст, который хочется дочитать до конца. С Использованием приемов завлекания и вовлечения. С вступлением, проблемой, раскрытием темы, завершающей частью и ...Завершен8 лет назад
Наполнить сайтик компаниями определенной темы. Что потребуется делать... разместить инфу о деятельности компани +контакты+фото с продукцией компании не менее 7шт. (фотки загружать легко! просто скопированной ссылкой) (пример оформления странички http://vse-shubki.ru/pref25/adv34 ) Список регионов http://vse-shubki.ru/regions , надо найти максимальное кол-во в ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен этой рерайт статьи, уникальность не менее 92% сохранение стиля, абзацев и призыв к обсуждению. [url=http://www.allcarz.ru/ford-mustang-5/]http://www.allcarz.ru/ford-mustang-5/ [/url]Завершен8 лет назад
Нужен рерайт этой статьи до уникальности не менее 92% . [url=http://www.allcarz.ru/ford-mustang-shelby-gt500/]http://www.allcarz.ru/ford-mustang-shelby-gt500/ [/url]Завершен8 лет назад
Требуется рерайт и написание статей с размещением на сайте. Тематика "шубы и меха". Стоимость [b]для начала[/b] работы с вами: [b]Рерайт с размещением[/b] на сайте (движок DLE) с заменой тематических картинок [b]50/1000[/b] зн. + прописать теги, уникальность ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Регистрация конкурсанта с потверждением по e-mail. Возможность загрузки 3 фото и создание превьюшек. Исключить повторное голосование посетителя за одно и то же фото. Подсчет голосов для каждого конкурсанта. Вывод на главную страницу новых и первых ...Веб-программирование33 заявкиЗакрыт15 лет назад