lekss68

Карпов lekss68

 
55 летРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен скрипт интеграции в connect.mail.ru

    Пример работы скрипта можно увидеть тут ( http://3d-galleru.ru/pictures-archive/) нажимая на "отправить открытку" включается авторизация в майл.ру... и так далее. Самая нужная мне функция это- "Делать записи в гостевых книгах других пользователей" Все детали в переписке с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Глубокий рерайт статьи. "Форд Мустанг"

    История "Форд Мустанг" 1.Правдивая, актуальная к сегодняшнему дню и интересная целевой аудитории. Нужен интересный и познавательный текст, который хочется дочитать до конца. С Использованием приемов завлекания и вовлечения. С вступлением, проблемой, раскрытием темы, завершающей частью и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Наполнить сайт информацией (компаниями)

    Наполнить сайтик компаниями определенной темы. Что потребуется делать... разместить инфу о деятельности компани +контакты+фото с продукцией компании не менее 7шт. (фотки загружать легко! просто скопированной ссылкой) (пример оформления странички http://vse-shubki.ru/pref25/adv34  ) Список регионов http://vse-shubki.ru/regions  , надо найти максимальное кол-во в ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт статьи авто тема.

    Нужен этой рерайт статьи,   уникальность не менее 92% сохранение стиля, абзацев и призыв к обсуждению. [url=http://www.allcarz.ru/ford-mustang-5/]http://www.allcarz.ru/ford-mustang-5/ [/url]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен рерайт статьи

    Нужен рерайт этой статьи до уникальности не менее 92% .  [url=http://www.allcarz.ru/ford-mustang-shelby-gt500/]http://www.allcarz.ru/ford-mustang-shelby-gt500/  [/url]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт и написание статей с размещением. Тематика "шубы и меха"

    Требуется рерайт и написание статей с размещением на сайте. Тематика "шубы и меха". Стоимость [b]для начала[/b] работы с вами: [b]Рерайт с размещением[/b] на сайте (движок DLE) с заменой тематических картинок [b]50/1000[/b] зн. + прописать теги, уникальность ...

    Написание статейDLE
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Для конкурса красоты скрипт или сайт под ключ

    $500

    Регистрация конкурсанта с потверждением по e-mail. Возможность загрузки 3 фото и создание превьюшек. Исключить повторное голосование посетителя за одно и то же фото. Подсчет голосов для каждого конкурсанта. Вывод на главную страницу новых и первых ...

    Веб-программирование33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ArtShagi
Артём 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$14
10 баллов
8 лет назад
Глубокий рерайт статьи. "Форд Мустанг"
Еще одна работа от Алексея. ТЗ грамотное, всегда на связи, если у меня возникали вопросы. Когда я выполнил задание, то получил моментальную оплату за свой труд. Спасибо! Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
15к знаков... Хороший, интересный текст. Спасибо! Рекомендую...
Ответный отзыв
ArtShagi
Артём 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Рерайт статьи авто тема.
Все супер!!! Рекомендую всем этого заказчика!
Спасибо за хорошую работу! Интересная и в сроки написанная статья, стиль и все остальное... Рекомендую!
Ответный отзыв
ArtShagi
Артём 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужен рерайт статьи
Задания поставлены чётко. После выполнения - моментальная оплата. Рекомендую!
Большая статья (6к знаков), много тех.терминов которые невозможно заменить и тем не менее хороший результат работы. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв