Пример работы скрипта можно увидеть тут ( http://3d-galleru.ru/pictures-archive/) нажимая на "отправить открытку" включается авторизация в майл.ру... и так далее. Самая нужная мне функция это- "Делать записи в гостевых книгах других пользователей" Все детали в переписке с ...