Добрый день!
Журналистика - не только моя работа, но и любимое занятие.
Закончила Полтавский национальный педагогический университет по специальности "Журналистика".
Сотрудничала со многими СМИ города, среди которых:
- газета Полтавский Весник
- газета Вечерняя Полтава
Некоторое время также сотрудничала с радио "Ваша волна", поэтому имею навыки работы с аудио, его расшифровкой. Так же сотрудничала в УВД с отделом связей с общественностью и писала для них много интересных статтей на криминальную тематику.
Общий стаж работы - около 3-х лет. Пишу как информационные, новостные материалы, так и аналитические (обзоры, статьи), а также публицистику.
Готовлю материалы как на русском, так и на украинском языках.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2342
Переводы
нет отзывов
от $1
#7151
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
#7666