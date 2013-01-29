Добрый день!

Журналистика - не только моя работа, но и любимое занятие.

Закончила Полтавский национальный педагогический университет по специальности "Журналистика".

Сотрудничала со многими СМИ города, среди которых:

- газета Полтавский Весник

- газета Вечерняя Полтава

Некоторое время также сотрудничала с радио "Ваша волна", поэтому имею навыки работы с аудио, его расшифровкой. Так же сотрудничала в УВД с отделом связей с общественностью и писала для них много интересных статтей на криминальную тематику.

Общий стаж работы - около 3-х лет. Пишу как информационные, новостные материалы, так и аналитические (обзоры, статьи), а также публицистику.

Готовлю материалы как на русском, так и на украинском языках.